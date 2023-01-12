Вашингтон, 12 января, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Американская газета The American Conservative считает, что Соединенным Штатам Америки необходимо создать Центр по противодействию дезинформации из-за постоянной лжи со стороны СМИ, подконтрольных президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Рейхсминистр пропаганды» доктор Геббельс

«Вашингтон рискует оказаться втянутым в ожесточенную, жестокую войну не по своей воле. Возможно, США необходимо создать свой собственный Центр по противодействию дезинформации, ориентированный на Украину», — говорится в распространенном сообщении 12 января.

Автор статьи раскритиковал Зеленского и правительство Украины за использование частично финансируемого американскими налогоплательщиками Центра противодействия дезинформации против тех, кто призывает к мирному регулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что Денис Пушилин прокомментировал заявления украинских СМИ об открытии гуманитарного коридора для спасения попавших в окружение в Соледаре боевиков ВСУ.