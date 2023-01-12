Москва, 12 января, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Предложение России о предоставлении площадки для проведения переговоров Армении и Азербайджана по мирному договору остаётся в силе. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, опубликованного 12 января пресс-службой российского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство иностранных дел РФ

Как отметила российский дипломат, в случае, если армянская сторона действительно является заинтересованной в разрешении проблем с Азербайджаном в русле комплексной реализации трёхсторонних договорённостей на высшем уровне, ей нужно продолжить совместную работу, «вместо того чтобы заниматься схоластикой».

«Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе», — говорится в комментарии.

Также официальный представитель МИД РФ напомнила, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана по мирному договору, согласие на которую ранее было дано лидерами обеих стран, должна была состояться 23 декабря 2022 года в Москве.

«Но именно армянское руководство в последний момент отменило приезд министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Это помешало обсудить не только мирный договор, но и другие насущные вопросы армяно-азербайджанской нормализации, включая ситуацию вокруг Лачинского коридора», — уточнила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в своем telegram-канале выразила соболезнования в связи с терактом у здания МИД Афганистана.