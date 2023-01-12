Более миллиона туристов посетили Петербург во время новогодних праздников
Санкт-Петербург, 12 января, 2023, 10:28 — ИА Регнум. В период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года Санкт-Петербург посетили более 1 млн туристов и экскурсантов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Рост турпотока в новогодние праздники составил в Северной столице +7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Несмотря на внушительную цифру, Петербург оказался лишь третьим среди регионов РФ по объему новогоднего турпотока. Москву, по предварительным данным, посетили более 2 млн туристов и экскурсантов (+8%), Московскую область — 2 млн человек (на уровне прошлого года). В пятерку лидеров также вошли Тверская область и Краснодарский край.
«Организованный турпоток на Новый год и каникулы 2023 года составил порядка 3 млн или более 28% от общего объема внутрироссийских туристических поездок», — отметила Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР.
Как сообщало ИА REGNUM, за 2022 год Петербург посетило 8 миллионов туристов, что на 2 миллиона больше, чем в 2021 году, но на 2 млн меньше, чем в допандемийном 2019 году, когда Петербург принял более 10 млн туристов.