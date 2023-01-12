Санкт-Петербург, 12 января, 2023, 10:28 — ИА Регнум. В период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года Санкт-Петербург посетили более 1 млн туристов и экскурсантов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Рост турпотока в новогодние праздники составил в Северной столице +7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний Петербург

Несмотря на внушительную цифру, Петербург оказался лишь третьим среди регионов РФ по объему новогоднего турпотока. Москву, по предварительным данным, посетили более 2 млн туристов и экскурсантов (+8%), Московскую область — 2 млн человек (на уровне прошлого года). В пятерку лидеров также вошли Тверская область и Краснодарский край.

«Организованный турпоток на Новый год и каникулы 2023 года составил порядка 3 млн или более 28% от общего объема внутрироссийских туристических поездок», — отметила Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2022 год Петербург посетило 8 миллионов туристов, что на 2 миллиона больше, чем в 2021 году, но на 2 млн меньше, чем в допандемийном 2019 году, когда Петербург принял более 10 млн туристов.