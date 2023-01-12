Харьков, Украина, 12 января, 2023, 10:23 — ИА Регнум. В захваченной режимом Киева Харьковской области Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 12 января из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского террористического режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

При этом уточняется, что воздушная тревога на территории Харьковской области была объявлена в 09:37 мск.

Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.