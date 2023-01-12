Волгоград, 12 января, 2023, 10:15 — ИА Регнум. В результате столкновения рейсового автобуса, который следовал по маршруту Москва — Махачкала, с большегрузным автомобилем на трассе в Михайловском районе Волгоградской области пострадали девять человек, включая ехавшего в автобусе четырёхлетнего ребёнка. Об этом 12 января сообщает пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что ДТП произошло на около 02:18 мск, когда двигавшийся со стороны Волгограда грузовой автомобиль «Ивеко» столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком «Вольво», после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом «Вольво», который следовал по маршруту Москва — Махачкала.

«В результате ДТП в больницу с травмами доставлены девять человек: водители транспортных средств и шесть пассажиров автобуса, в том числе четырёхлетняя девочка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент на месте аварии работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа отдела МВД России по городу Михайловка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум десять человек пострадали в результате массового ДТП с участием 20 транспортных средств в Японии.