Вашингтон, 12 января, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Нерасторопность минюста США в разоблачении секретных бумаг президента Джо Байдена — подлинный скандал, считает экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Он прокомментировал ситуацию в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Отметив, что Байден «прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители», Сноуден указал на то, что американскому президенту всё сошло с рук — «никакой тюрьмы», хотя секретных документов «десятки, сотни».

Однако самый большой скандал, как видит ситуацию Сноуден, в том, что американский минюст обнаружил эти бумаги всего за неделю до промежуточных выборов (состоялись в США в минувшем ноябре), решив «умолчать об этой истории».

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