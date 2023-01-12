Луганск, 12 января, 2023, 10:09 — ИА Регнум. На территории Луганской Народной Республики обнаружен тайник диверсантов, предназначенный для совершения терактов в административном центре региона. Об этом 12 января передает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Пресс-служба МГБ ЛНР/ТАСС Оружейный схрон украинских диверсантов

«МГБ ЛНР во взаимодействии с МВД республики выявлен тайник для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп на территории Луганской Народной Республики <…>» — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что содержимое тайника было предназначено для диверсионно-террористических актов в Луганске украинскими диверсантами.

В схроне были обнаружены несколько гранатометов, пулеметы и патроны различного калибра, а также выстрел к орудию 2А28 «Гром».

Ранее, 6 января, в региональном управлении МВД по Херсонской области обнаружили тайник с боеприпасами, содержащий более тысячи патронов, три корпуса ручных гранат и взрыватель.