Москва, 12 января, 2023, 10:05 — ИА Регнум. В нескольких регионах Сибири были получены сообщения о минировании зданий судов. Об этом 12 января сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Уточняется, что в Республике Хакасии сообщения о минировании после проверки 12 зданий судов в 11 муниципальных образованиях не подтвердились.

Также указывается, что все сообщения о минировании поступали по электронной почте с одного адреса, после чего на место выезжали представители ФСБ, МВД и Росгвардии.

Кроме того, отмечается, что в судебном департаменте по Кемеровской области рассказали, что были получены сообщения о взрывных устройствах в Междуреченском городском суде и нескольких судах в Кемерово.

Помимо того, добавляется, что УМВД по Томской области уточнило, что ведётся проверка здания Кировского районного суда Томска после полученных сообщений о минировании.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января поступили сообщения о том, что в Москве заминированы все торговые центры.