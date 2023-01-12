Москва, 12 января, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Особый тип облигаций федерального займа, в которые можно будет вкладывать в том числе пенсионные накопления, лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов назвал очередной попыткой Минфина и ЦБ подобраться к пенсионным накоплениям граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 12 января.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Это очередная попытка Минфина и ЦБ «подобраться» к пенсионным накоплениям граждан, только с другого конца, через гособлигации. Различные задумки на эту тему анонсируются чуть ли не ежегодно», — отметил Миронов.

По его мнению, все попытки побудить граждан самих копить на будущую пенсию при снижении соответствующих гарантий государства обречены.

«Во-первых, большинство людей не могут позволить себе сбережения, тем более долгосрочные. Во-вторых, за последние десятилетия граждане уже «наелись» и финансовых, и пенсионных экспериментов от государства. К примеру, они прекрасно помнят, что их накопительные пенсии заморожены с 2014-го и как минимум до 2025 года», — привел аргументы парламентарий.

Государство должно признать ошибки, вернуть людям их накопительные пенсии, вернуть им прежний пенсионный возраст, перечислил Миронов.

Согласно утвержденной в конце 2022 года Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, ЦБ и правительство могут разработать новый инструмент для долгосрочных сбережений граждан с невысоким доходом. Это особый тип облигаций федерального займа, в которые можно будет вкладывать в том числе пенсионные накопления.