Белфаст, Великобритания, 12 января, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Жизнь в России продолжается: санкции не создали в стране хаос, экономика функционирует. Своими впечатлениями от поездки в РФ поделился преподаватель Королевского университета Белфаста Александр Титов в статье для The Conversation.

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Титов год не был в России и, побывав в Санкт-Петербурге, поделился своими впечатлениями. Оказалось, что в России, несмотря на западные санкции, «всё работает так же, как и раньше», люди продолжают получать пенсии и зарплаты, совершать поездки, покупки.

«Один из самых больших уроков из моей поездки — это огромный разрыв между представлениями о России на Западе и тем, что вы видите, когда приезжаете туда», — пишет Титов.