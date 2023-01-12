Бразилиа, 12 января, 2023, 09:56 — ИА Регнум. После произошедших в столице Бразилии погромов, которые были совершены сторонниками бывшего президента страны Жаира Болсонару, бразильской федеральной полицией было задержано 1843 человека. Об этом 12 января сообщает пресс-служба правоохранителей страны.

Matheus Alves Беспорядки в Бразилии

«Всего военной полицией Федерального округа было доставлено в Национальную полицейскую академию 1843 человека», — говорится в сообщении.

Также указывается, что правоохранители смогли идентифицировать всех задержанных, которые будут привлечены к ответственности за преступные действия, которые связаны с «терроризмом, преступным сговором, покушением на правовое демократическое государство, государственным переворотом, преследованием, подстрекательством к преступлению» и др.

Кроме этого, уточняется, что на данный момент 1159 человек из этого числа уже «квалифицированы, допрошены и арестованы» и переданы полиции Бразилиа для проведения медицинского освидетельствования и распределения в исправительной системе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 1,1 тыс. человек оставили под арестом сотрудники правоохранительных органов Бразилии по обвинению в участии в беспорядках и погромах в столице страны городе Бразилиа.