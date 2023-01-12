Екатеринбург, 12 января, 2023, 09:47 — ИА Регнум. На усиленный режим работы из-за предупреждения о сильном ветре переведены в Свердловской области коммунальные службы. Об этом 12 января сообщает пресс-служба правительства региона в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

«Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за непогоды», — говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

Также указывается, что ранее синоптиками было объявлено в регионе штормовое предупреждение из-за сильного ветра со скоростью 25–28 метров в секунду.

Кроме того, отмечается, что в связи с этим коммунальным службам дали поручение приготовиться к аварийно-восстановительным работам, а главам муниципалитетов — организовать непрерывный мониторинг работы систем жизнеобеспечения территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ураганный ветер в Поти на западе Грузии нанёс ущерб городской инфраструктуре, также один человек получил травмы.