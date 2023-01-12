Вашингтон, 12 января, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Власти Австралии допускают нарушения прав аборигенов, беженцев и климатических активистов. Об этом говорится в обнародованном 12 января докладе правозащитной организации Human Rights Watch.

Zhu Hongye Австралия

По информации правозащитников, власти Австралии бездействуют в случае нарушений прав указанных категорий граждан, что, как считает организация, снижает доверие к правительству страны, при этом «всё более широкое использование ископаемого топлива» якобы «подрывает его международный авторитет».

«Правительство Австралии должно признать, что все усилия по продвижению демократии и прав человека в регионе означают срочное устранение собственных недочетов. В стране сажают в тюрьму детей младше 14 лет, наказывают мирных протестующих, призывающих к защите окружающей среды, жестоко обращаются с коренными жителями и лицами, ищущими убежища», — приводятся в докладе слова старшего исследователя Human Rights Watch Софи Макнил.

Кроме того, отмечается, что в 2022 году организация обнаружила существенные недостатки в работе пенитенциарной системы Австралии, так как, по данным организации, в стране порядка 29% заключённых — это аборигены, в то время как их доля в общей численности населения не превышает 3%.

«Несовершеннолетние из числа коренных народов попадают в тюрьмы в 20 раз чаще, чем другие, и только в 2022 году 444 аборигена младше 14 лет были помещены в заключение», — уточняется в докладе.

При этом указывается, что в последние годы австралийскими властями были приняты новые законы, согласно которым для протестующих климатических активистов предусмотрены специальные наказания: штрафы и тюремное заключение на срок до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2022 года международная организация Amnesty International потребовала немедленного освобождения Зарифы Якуби, Фархат Попользаи, Хумайры Юсуф и их соратниц, арестованных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).