Красный Сулин, Ростовская область, 12 января, 2023, 09:25 — ИА Регнум. В Красносулинском районе Ростовской области произошло возгорание автобуса, который перевозил шахтёрскую бригаду. Об этом 12 января сообщат пресс-служба регионального Главного управления МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Отмечается, что сообщение об инциденте, который произошёл на 961-м км федеральной дороги М-4 «Дон», поступило в 07:40 мск.

«Поступило сообщение о возгорании в пути следования автобуса, перевозившего бригаду шахтёров», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате происшествия никто не пострадал, и добавляется, что шахтёров перевезли на резервном транспорте.

При этом уточняется, что в работах по ликвидации возгорания участвовали семь человек и было задействовано две единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на химическом заводе в американском штате Иллинойс вспыхнул сильный пожар.