Сеул, 12 января, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Прямые переговоры снова предложил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю провести лидер ведущей оппозиционной южнокорейской демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён, невзирая на критику правительства страны и расследование по делу о коррупции. Об этом 12 января сообщает агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Отмечается, что лидер оппозиционной южнокорейской партии выразил надежду на то, что имеющийся, по его утверждению, заговор против возглавляемой им политической силы будет остановлен.

«Пока правительство демонстрировало желание уничтожить оппозицию и политического противника, прикрываясь словами о готовности к сотрудничеству», — сказал Ли Чжэ Мён.

«Я неоднократно предлагал переговоры с президентом. Мое предложение всё ещё в силе», — также добавил он.

Отметим, демократическая партия «Тобуро» контролирует большинство в парламенте Южной Кореи.