Грозный, 12 января, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Для предотвращения диверсий на территории России пора формировать народные дружины, заявил командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов в программе «Полный контакт» Владимира Соловьёва.

Иван Шилов ИА REGNUM Апты Алаудинов

«Должны создаваться народные дружины, — сказал Алаудинов. — Необязательно это должны быть формирования, которые должны финансироваться, получать зарплату».

Это поможет бороться с киевскими диверсионно-разведывательными группами и «защитить приграничные районы». Отметив, что России следует переходить «на военные рельсы» по ряду направлений, он напомнил, что есть угроза «реальной эскалации».

В таком случае, по словам Алаудинова, «надо будет задействовать энное количество ресурсов» и надо быть готовым к тому, «что любой мужчина просто выйдет, встанет в строй». У людей не должно быть иллюзий, будто бы «вообще ничего не происходит» и что можно вести обычную жизнь.