Самара, 12 января, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Возгорание, которое возникло в многоквартирном доме в историческом центре Самары и в результате которого погибли два человека, полностью ликвидировано. Об этом 12 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«В 08:40 (07:40 мск — прим. ред.) 12 января пожар ликвидирован на площади 800 квадратных метров», — указывается в сообщении.

Также уточняется, что в работах по ликвидации пожара принимали участие 213 человек и было задействовано 69 единиц техники.

Отметим, сообщение о пожаре в многоквартирном доме в историческом центре Самары поступило утром 11 января, в результате него погибли ребёнок и женщина, ещё два человека, согласно предварительной информации, пострадали.