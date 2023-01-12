Екатеринбург, 12 января, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Экстренную посадку в Екатеринбурге произвёл из-за плохого самочувствия одного из пассажиров самолёт авиакомпании S7, который следовал рейсом Абакан — Москва. Об этом 12 января рассказали в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданские самолеты

«Рейс S7-2594 Абакан — Москва совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия пассажира», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Также он указал, что после экстренной посадки пассажир с плохим самочувствием был доставлен в медучреждение, и добавил, что в настоящее время ведётся подготовка самолёта к вылету в пункт назначения.

Как передавало ИА REGNUM, 11 января Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что причиной сбоя в системе оповещения пилотов, из-за которого были отложены или отменены тысячи внутренних пассажирских авиарейсов в США, мог стать повреждённый файл.