Соледар, ДНР, 12 января, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин официально подтвердил, что Соледар полностью перешел под контроль российских военных. Перспектива полностью освободить ДНР становится всё ближе.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

«Мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены. Убитыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих», — пояснил Пригожин в своем телеграм-канале.

По оценке военного эксперта Даниила Безсонова, полная зачистка Соледара и развитие наступательного успеха позволит окружить Артёмовск с севера, обрезав трассы снабжения, а падение Артёмовска будет делом недолгого времени.

О том, что офицеры Вооруженных сил Украины начали бежать из Соледара еще три дня назад, бросив солдат в окружении войск РФ, проинформировал командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков. По его словам, личный состав, оставшись без командиров, уже спасался по мере своих сил и возможностей.

Заявления украинских СМИ о гуманитарном коридоре, якобы открытом в районе Соледара для спасения попавших в окружение солдат, врио главы ДНР Денис Пушилин назвал «дешёвым спектаклем». По данным RT, потери Украины в боях за Соледар могут составить 25 тыс. человек.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Денис Пушилин

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Тем временем эвакуированные на территорию ЛНР беженцы из Соледара рассказали anna_news о зверствах ВСУ. По словам местной жительницы Ольги, украинские военные не считали местных жителей за людей.

«Сыты мы вот по горло этой «Украиной». Танки ездят, стреляют, разрушают, что это?! Не поверили сначала, что русские пришли. И когда пришли — не поверили», — рассказывает Ольга.

Факт уничтожения городской инфраструктуры украинской армией подтверждает и другая жительница, Светлана:

«С Соледара нас эвакуировали на броне, потом на «Урале». Конечно, приболевшие, потому что всё по подвалам. Потому что город разбили, Украина разбила ещё летом».

Эвакуированные жители Соледара надеются, что после окончания военных действий смогут вернуться домой, и благодарят за своё спасение.

Соледар сейчас — это самая горячая точка на фронте. До 1991 года носил имя основателя Компартии Германии и назывался Карло-Либкнехтовск. С XVII века был знаменит как центр добычи природной соли. В результате более ста лет добычи образовалась гигантская система подземных выработок. Взятие города и зачистка городских шахт открывают путь на Артёмовск, который Украина захватила в 2014 году и переименовала в Бахмут.

EPA/STR/ТАСС Украинские силовики патрулируют территорию у города Бахмут

Напомним, к январю 2023 года на соледарско-бахмутском направлении возник переломный момент. По оценке врио главы ДНР Дениса Пушилина, речь идет о достижении благоприятных условий в освобождении от боевиков всей территории Донецкой Народной Республики. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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