Оренбург, 12 января, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Семья из четырёх человек отравилась угарным газом в посёлке Совхозный (Адамовский район, Оренбургская область), сообщили 12 января в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Jan-Peter Palmunen Дым

Сообщение в полицию об этом инциденте поступило утром 12 января из больницы. Поступившим с отравлением мужчине, женщине и их детям (15 и семи лет) врачи оказали необходимую помощь.

Правоохранители начали проверку после получения этой информации, в ходе которой выяснилось, что «люди отравились газом в результате выхода из строя отопительного котла».