Москва, 12 января, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Затягивание конфликта на территории Украины — это многомиллиардный бизнес для США и режима Киева. Об этом 12 января заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

По словам политолога, которые приводит РИА Новости, страны Запада во всё большей степени втягиваются в конфликт на территории Украины путём поставок киевскому режиму оружия и финансов и прямой политической поддержи его главы Владимира Зеленского.

«Как выяснилось, это многомиллиардный бизнес для американского ВПК», — сказал он.

Кроме того, Мартынов указал, что, по его мнению, руководство режима Киева во главе с Зеленским также зарабатывает на продолжении конфликта.

«Это конвертирование жизней собственного государства во вполне конкретные деньги по карманам узкого круга вовлеченных людей», — пояснил эксперт.

При этом он уточнил, что в данный момент конфликт на территории Украины затягивает в противостояние с Россией страны Европы, ставшие в нём главными потерпевшими «после Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооружённые силы России нашли способ, позволяющий узнавать местонахождение артиллерии киевских боевиков через обнаружение их выстрелов с помощью смартфонов.