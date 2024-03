Дублин, 12 января, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Всемирно известный исполнитель ирландских танцев Майкл Флэтли тяжело болен, сообщает 12 января телеканал Sky News.

MWong3002 Майкл Флэтли

У 64-летнего танцора выявлена агрессивная форма рака. Ему сделана хирургическая операция.

В настоящее время о состоянии Флэтли ничего не известно. В аккаунте танцора в социальной сети вывешена лишь просьба молиться за него.

Флэтли прославился постановкой танцевальных шоу Riverdance, Lord of the Dance, Feet of Flames и Celtic Tiger. Эти шоу посмотрели более 60 миллионов человек в 60 странах. Их кассовый сбор составил более $1 млрд.