Вашингтон, 12 января, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Расширяющееся в настоящее время «стратегическое военное сотрудничество» России и Китая, по мнению правительств Японии и США, якобы является «провокационным». Об этом говорится в обнародованном 11 января совместном американо-японском заявлении по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров глав МИД и минобороны двух стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Министры также отметили с обеспокоенностью растущее и провокационное стратегическое военное сотрудничество России с Китаем, в том числе посредством совместных операций и учений близ Японии», — отмечается в документе.

Также в заявлении США и Япония выступили с осуждением решения России о проведении спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине и призвали попытаться призвать Москву к ответственности.

При этом утверждается, что действия российской стороны якобы являются «серьезной угрозой безопасности европейского региона» и «потрясают основы международного порядка». Кроме того, стороны обвинили Россию в том, что она якобы пользуется «безрассудной ядерной риторикой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководители внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии назвали Китай самой большой стратегической угрозой и величайшим стратегическим вызовом для их стран.