Сеул, 12 января, 2023, 08:21 — ИА Регнум. При ухудшении ситуации на Корейском полуострове на фоне ядерной программы КНДР Сеул может разместить на территории Южной Кореи ядерное оружие. Об этом 12 января заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль в ходе совещания с министрами иностранных дел и обороны страны, его слова приводит телеканал KBS.

EPA/JEON HEON-KYUN/ТАСС Юн Сок Ёль

«Если проблема усугубится, можно разместить тактическое ядерное оружие в Республике Корея или обзавестись своим», — сказал он.

Также южнокорейский лидер уточнил, что в последнем случае Сеул, по его словам, может быстро создать ядерное оружие с помощью своих науки и технологий.

При этом Юн Сок Ёль отметил, что в настоящее время, как он считает, самым реалистичным для Южной Кореи вариантом является сотрудничество в сфере безопасности с Соединёнными Штатами.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января южнокорейский президент Юн Сок Ёль заявил, что Южной Корее и другим странам неизвестно точно, чем вызваны такие действия КНДР, как ракетные пуски и вторжение дронов, которые Сеул считает провокацией.