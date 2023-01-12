Берлин, 12 января, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставок немецких танков Киеву, которая является скептической, может измениться только из-за действий президента США Джо Байдена. Об этом 12 января сообщает издание Politico со ссылкой на два источника в германских правительственных кругах.

Philipp Schulze Танк Leopard

«Позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер уже ранее тесно координировал свои действия», — говорится в публикации.

Также отмечается, что ранее на нынешней неделе немецкий канцлер и американский президент уже делали заявление по вопросу поставок Киеву БМП и систем ПВО Patriot.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша намерена передать режиму Киева в рамках международной коалиции роту танков Leopard.