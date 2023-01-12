Мадрид, 12 января, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Чемпион мира по практической стрельбе испанец Хорхе Бальестерос умер в возрасте 39 лет в Мадриде. Об этом 11 января сообщила пресс-служба Федерации спортивной стрельбы Испании в своём Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

Уточняется, что спортсмена обнаружили прохожие в его автомобиле, припаркованном возле торгового центра La Vaguada в Мадриде. Бальестерос был тяжело ранен, его экстренно госпитализировали, однако врачам, несмотря на все предпринятые усилия, не удалось спасти жизнь чемпиона.

Бальестерос стал чемпионом мира по практической стрельбе в 2017 году. Кроме того, он трижды становился победителем чемпионата Европы и одержал 17 побед на чемпионате Испании. Спортсмен был действующим офицером полиции. Правоохранительные органы Испании начали расследование причин и обстоятельств, приведших к трагедии.