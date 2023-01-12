Москва, 12 января, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Пожар на борту буксирного судна «Адлер» произошел 12 января на Химкинском водохранилище на севере Москвы, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России.

Niklas Freidwall Пожар

Огонь удалось полностью потушить в 06:08 мск. Судно находилось напротив Северного речного вокзала.

Возгорание началось в машинном отделении судна и охватило площадь в 25 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января вспыхнул пожар в одноэтажном складском здании в Калининском районе Санкт-Петербурга. Площадь распространения огня составила 400 квадратных метров. Пожар удалось локализовать.