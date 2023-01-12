Москва, 12 января, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Новые назначения руководства специальной военной операцией на Украине, произведенные накануне, 11 января, министром обороны России Сергеем Шойгу, спровоцировали широкий общественный резонанс и довольно много одобрительных откликов экспертов. С военно-организационной точки зрения не исключено, что Суровикина сместили, чтобы повысить управляемость армии и избежать дубляжа полномочий. Также прослеживается некая историческая параллель с ролью начальника Генштаба Георгия Жукова в 1941 году.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Действующей армией России фактически командовал (и распоряжался военными ресурсами РФ) Герасимов. При этом был ещё и Суровикин со своим штабом и полномочиями. Теперь в руках Герасимова сконцентрированы фактически все ресурсы и рычаги управления российскими войсками на Украине», — пишет телеграм-канал «Политика страны».

Есть также версия о том, что назначение Герасимова — признак того, что готовится крупное наступление российских войск, для руководства которым начальник генерального штаба принял непосредственно на себя командование боевыми действиями армии РФ на Украине.

«Есть немало примеров в современной истории нашей страны. Ситуация на фронте в 1941 году потребовала отправки на наиболее опасные участки начальника Генштаба Георгия Жукова, который при необходимости командовал разными фронтами и добивался успеха в наступательных операциях. Все знали, коль приехал Жуков, значит, предстоит дело особой важности», — рассказал aif.ru бывший командующий ВДВ генерал-полковник Георгий Шпак.

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Валерий Герасимов

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич считает, что назначение Герасимова главным по СВО — очень хороший сигнал. По его словам, появляется высшая персональная ответственность руководства МО РФ в рамках проведения СВО и тех генеральных сражений, которые запланированы на зимний период.

«Назначение Герасимова повысит уровень взаимодействия. Генерал имеет огромный авторитет среди представителей органов власти и военных и силовых структур», — отметил военный эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, командующим Объединённой группировкой войск (сил) стал начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Его заместителями стали: главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

В Минобороны РФ повышение уровня командования пояснили необходимостью расширения масштабов задач, выполняемых в рамках спецоперации. Также возникла необходимость в организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск вооружённых сил.

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