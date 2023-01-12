Макеевка, ДНР, 12 января, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского преступного режима в ночь на 12 января обстреляли город Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 12 января сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 01:30 и во время него по городу было выпущено три ракеты из РСЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января мирный житель Горловки, получивший ранения в результате обстрела города киевскими боевиками, скончался в больнице.