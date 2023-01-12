Москва, 12 января, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Видеозапись с кадрами стрельбы из 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» опубликовало в своем телеграм-канале 12 января Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

Управлением батареей занимаются артиллеристы Западного военного округа, призванные в рамках частичной мобилизации. В ведомстве отметили, что военнослужащие успешно завершили цикл подготовки и боевого слаживания.

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Их тренировка проходила в учебных центрах и на полигонах в тыловых районах. Также подчеркивается, что артиллеристы ежедневно поражают живую силу и технику ВСУ, несмотря на то, что прибыли на передовую недавно.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января РИА Новости распространило информацию о том, что российские артиллеристы успешно подавили в ходе контрбатарейной борьбы расчеты киевских вооруженных формирований в районе населённого пункта Червоная Диброва (Луганская Народная Республика).