Лима, 12 января, 2023, 07:51 — ИА Регнум. В Перу произошли очередные кровопролитные столкновения между демонстрантами и полицией, сообщает 12 января Associated Press.

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На этот раз ареной противостояния стал город Куско, считающийся туристической столицей страны. Протестующие двинулись к городскому международному аэропорту для того, чтобы захватить его. Между ними и перекрывшими дорогу полицейскими произошла ожесточенная схватка. В результате чего в больницы города было доставлено с ранениями 16 демонстрантов и шесть полицейских.

На настоящий момент в беспорядках, охвативших значительную часть страны, погибли уже 47 человек.

Напомним, что столкновения в Перу начались в начале декабря после ареста отстранённого от должности президента Педро Кастильо.