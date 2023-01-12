Токио, 12 января, 2023, 07:29 — ИА Регнум. Как минимум десять человек пострадали в результате массового ДТП с участием 20 транспортных средств в Японии. Об этом 12 января сообщает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 09:45 по местному времени (03:45 мск) в префектуре Нара. По предварительной информации, на скоростной автотрассе «Кейнава» возле города Касихара грузовой автомобиль на светофоре врезался в стоящий впереди легковой автомобиль.

Легковой автомобиль от удара резко «прыгнул» вперёд и протаранил ещё одну машину, после чего образовалась цепная реакция, в результате которой повреждения получили около 20 транспортных средств.

Уточняется, что из-за столкновения автомобилей травмы получили как минимум 20 человек, все они были направлены в больницу на обследование. Отмечается, что никто из пострадавших не получил тяжёлых травм, все находятся в сознании.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.