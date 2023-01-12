Москва, 12 января, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы России нашли способ, позволяющий узнавать местонахождение артиллерии киевских боевиков через обнаружение их выстрелов с помощью смартфонов, сообщил журнал «Арсенал Отечества».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Специальное программное обеспечение для операционной системы Android было разработано военнослужащими, которые участвуют непосредственно в боевых действиях в рамках операции. Приложение помогает вычислять координаты цели по источникам звука от артиллерийских залпов.

Для определения позиций ВСУ необходимы четыре звукометриста, оснащенные смартфонами или планшетами с таким программным обеспечением. Они находятся в 3–6 км от линии боевых действий.

Синхронизация времени в таких случаях осуществляется посредством спутниковой навигации или через внутреннюю синхронизацию между портативными устройствами с Android. После получения информации данные пересылаются на центральный планшет, который определяет координаты.

Авторы статьи подчеркивают, что указанный метод не может дать необходимую точность и чаще используется для передачи сведений расчету беспилотников, который занимается дополнительной разведкой.

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