Киев, 12 января, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Марка-фотозона с изображением горящего московского Кремля была установлена в центре Киева. Об этом 12 января сообщает ряд украинских СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как уточняет издание «Вечерний Киев», фотозона расположена возле здания Киевской городской администрации на Крещатике — центральной улице города.

На марке изображён разрушающийся и горящий московский Кремль со стилизованной Спасской башней. При этом стены Кремля завалены цветущим хлопком.

По информации издания «Страна. ua», на этом же месте выставлялась фотозона с изображением взрыва на Крымском мосту.

Напомним, теракт на Крымском мосту произошёл 8 октября 2022 года. В результате подрыва грузовика, начинённого взрывчаткой, частично обрушились два пролёта части моста, предназначенной для проезда автомобилей.