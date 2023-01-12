Берлин, 12 января, 2023, 07:15 — ИА Регнум. Нефтеперерабатывающая промышленность Германии сильно пострадала от отказа немецкого правительства импортировать российскую сырую нефть, сообщает 11 января китайский телеканал CCTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

После того как 1 января Берлин прекратил закупать российскую нефть, многие немецкие нефтеперерабатывающие заводы, чтобы справиться с нехваткой сырья, вынуждены существенно сократить свои производственные мощности.

Особенно сильно пострадали заводы, расположенные в восточной части страны. Так, нефтеперерабатывающий завод в Шведте, раньше удовлетворявший 90% спроса на нефть в Берлине, сейчас работает лишь в половину возможностей, получая сырьё только с помощью танкеров. С такими же проблемами столкнулся и завод в Леуне.

Немецкое правительство, пытаясь смягчить кризис с сырой нефтью, объявило о предстоящих её закупках в Казахстане. Однако для транспортировки казахской нефти в Германию всё равно необходимо использовать российский нефтепровод «Дружба», от использования которого Берлин как раз отказался.

Многие в Германии, в том числе и в рядах правящей Социал-демократической партии, считают, что меры, принимаемые правительством, недостаточно эффективны. Поэтому страна в ближайшее время может столкнуться с существенным дефицитом бензина, дизельного топлива, керосина и мазута.

Напомним, что Германия ввела запрет на импорт российской нефти.