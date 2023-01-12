Вашингтон, 12 января, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Численность населения Индии может превзойти количество жителей Китая уже в середине апреля 2023 года, написал обозреватель Джереми Пейдж в статье для журнала The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Автор публикации считает, что указанное событие будет иметь огромное символическое значение. Журналист напомнил, что демографический всплеск в Индии начался примерно в 2010-х годах.

По прогнозам экспертов, пик роста численности индийского населения придется на период с 2030 по 2040 годы, и прирост будет продолжаться до 2050-х годов. Пейдж задался вопросом, сможет ли страна каким-либо образом воспользоваться своим новым статусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря телеканал Fox News со ссылкой на Национальное бюро переписи США передал о том, что население планеты за 2022 год увеличилось на 79 млн человек и составило 7 942 645 086 человек.