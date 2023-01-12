Вашингтон, 12 января, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер касательно секретных документов, найденных в бывшем офисе президента США Джозефа Байдена, назвали лживым зрители телеканала Fox News. Свои комментарии американцы оставили 12 января в социальных сетях.

The White House Карин Жан-Пьер

В ходе брифинга Жан-Пьер, отвечая на вопрос о найденных секретных документах, указала, что Байден «серьёзно относится к секретной информации». По словам Жан-Пьер, обнаружение секретных бумаг в бывшем офисе Байдена стало для американского лидера неприятным сюрпризом, и он не знает, какая информация содержится в этих записях.

Большинство пользователей, прокомментировавших заявление пресс-секретаря Белого дома, назвали его откровенно лживым. Часть комментаторов была возмущена тем, что американская администрация считает жителей США глупцами.

Также комментаторы сделали множество критических замечаний в адрес президента США Байдена, который абсолютно безнаказанно «неправильно обращается с секретной информацией» в то время, как на самом деле это серьёзное преступление.

«Вся администрация — это клоунское шоу!» — подвёл итог обсуждению один из комментаторов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как предположил экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, действующий американский лидер «прихватил» больше секретных документов, чем многие разоблачители американской администрации.