Вашингтон, 12 января, 2023, 06:50 — ИА Регнум. В США за последние два года увеличилось количество полицейских, убитых в результате применения огнестрельного оружия, сообщает 11 января телеканал Fox News.

U. S. Air Force Полицейский

По данным Национального мемориального фонда сотрудников правоохранительных органов, в 2022 году при исполнении служебных обязанностей было застрелено 64 сотрудника полиции. В 2021 году было убито тоже 64 полицейских.

Эти цифры свидетельствуют о существенном росте числа погибших полицейских, так как за прошедшее десятилетие, в 2010–2020 годах, в результате перестрелок гибло в среднем по 53 полицейских за год.

В то время как количество застреленных полицейских растёт, общее количество сотрудников полиции, умерших при исполнении служебных обязанностей, существенно уменьшилось — на 61%. Но это связано с общим снижением в стране смертности от коронавируса.

По сравнению с прошлым годом возросло на 29% и достигло 40 число полицейских, погибших в результате ДТП.

А всего в 2022 году при исполнении служебных обязанностей в США по разным причинам скончались 226 полицейских. Из них — 204 мужчины и 22 женщины.