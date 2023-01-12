В Иллинойсе могут легализовать психоделические грибы
Грибы, обладающие галлюциногенным воздействием, могут разрешить к употреблению в американском штате
Вашингтон, 12 января, 2023, 06:23 — ИА Регнум. В штате Илинойс могут быть легализованы грибы, обладающие галлюциногенным воздействием, сообщает 11 января телеканал Fox News.
Законодатель от Демократической партии Ла Шон Форд представил законопроект о «Об использовании психоделических грибов в сострадательных целях». В соответствии с этим законопроектом должен быть образован консультативный совет при министерстве здравоохранения штата, чтобы разрешить рекламу грибов и выработать рекомендации по их применению.
С 2019 года такие города, как Анн-Арбор, штат Мичиган, Сомервилл, штат Массачусетс, и Кембридж, штат Массачусетс, декриминализовали хранение, использование и распространение психоделических грибов.
В 2020 году в Вашингтоне, также была принята инициатива о регулировании употребления психоделических грибов.