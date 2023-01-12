Санкт-Петербург, 12 января, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Пожарные смогли локализовать распространение огня в одноэтажном складском здании в Калининском районе Санкт-Петербурга, 12 января сообщили в пресс-службе главного городского управления МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Возгорание локализовали В 04:36 по местному времени (совпадает с мск). Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в здании на Свердловской набережной, 4, литера Б. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 января в городе Хасавюрте в Дагестане вспыхнул пожар на «Зеленом рынке», охвативший площадь в 300 квадратных метров. Огонь затронул несколько контейнеров.