Москва, 12 января, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Изменчивость погоды зимой гораздо выше, чем летом, это объясняется незначительным влиянием солнечной энергии на температурный режим. Об этом 12 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Погода

Специалист пояснил, что зимой солнечная энергия не оказывает существенного влияния на температурный режим и на иные метеорологические факторы. Летом любое похолодание компенсируется солнечной энергией, поэтому изменчивость погоды наблюдается гораздо реже и она не так сильна, как в зимнее время.

По словам Вильфанда, летом межсуточная изменчивость погоды в два раза меньше, если сравнивать с зимой. При этом метеоролог указал, что скачки температуры, которые наблюдаются в Центральной России в январе наступившего года, происходят очень редко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ближайшие несколько дней в нескольких регионах России ожидаются аномальные морозы.