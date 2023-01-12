Вашингтон, 12 января, 2023, 05:54 — ИА Регнум. Американская армия расширяет курс предварительной подготовки, который позволит кандидатам, не обладающим необходимыми физическими данными и психологическими качествами, в итоге поступить на военную службу, сообщает 12 января телеканал Fox News.

Цитата из к/ф «Цельнометалическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США-Великобритания Обучение новобранцев

Министерство обороны вынуждено принять подобные меры из-за сильнейшего кризиса с вербовкой новобранцев, поразившего все виды вооружённых сил США. Подобного кризиса с призывным контингентом не было со времён войны во Вьетнаме.

Первоначальный пилотный проект программы был открыт в августе прошлого года на военной базе в Форт-Джексоне, Южная Каролина, для тех новобранцев у которых в организме содержалось больше жира, чем это предусмотрено армейскими стандартами, а также для кандидатов, сдавших профессиональный тест на низкие оценки.

Теперь армия создаст ещё четыре дополнительные роты, две из которых будут находиться в Форт-Джексоне, а еще две — в Форт-Беннинге, Джорджия, что позволит дополнительно набирать в год 2000 новобранцев в Форт-Джексоне и 6400 новобранцев в Форт-Беннинге.

У новобранцев есть 90 дней для того, чтобы повысить результаты своих тестов или сбросить достаточное количество жира и стать соответствующими армейским стандартам, а уже только после этого отправиться на базовую подготовку.

В прошлом году 15 000 американцев при поступлении на военную службу не смогли соответствовать минимально необходимым нормативам.