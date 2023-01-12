Москва, 12 января, 2023, 05:35 — ИА Регнум. Инициатива по повышению призывного возраста в России может начать реализовываться уже в 2023 году, заявил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») в интервью «Парламентской газете».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

Парламентарий предположил, что уже в рамках весенней кампании будут призываться лица в возрасте до 30 лет, а для этого, по его словам, понадобятся некоторые изменения в российском законодательстве. Картаполов отметил, что повышение призывного возраста в России будет осуществляться поэтапно.

Глава комитета считает, что на реализацию инициативы может уйти от одного года до трех лет. При этом, по мнению депутата, в рамках очередной кампании призывной возраст будет постепенно увеличиваться.

Картаполов добавил, что до весеннего призыва каждый военкомат должен будет определить количество людей, которые подходят под новые нормативы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что его ведомство предлагает постепенно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призывников — с 27 лет до 30 лет.

31 декабря Минобороны России объявило о завершении осеннего призыва 2022 года. Он проходил два месяца вместо обычных трех. В Вооруженные силы РФ были призваны 120 тыс. человек.