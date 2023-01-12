Пекин, 12 января, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Руководители внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии назвали Китай самой большой стратегической угрозой и величайшим стратегическим вызовом для их стран, сообщает 12 января агентство Киодо Цусин.

kremlin.ru Китайские солдаты

Об этом было заявлено в Вашингтоне на встрече Энтони Блинкена и Ллойда Остина с японскими министрами иностранных дел и обороны Ёсимасой Хаяси и Ясукадзу Хамадой.

«Внешняя политика Китая направлена ​​на изменение международного порядка в свою пользу и на использование с этой целью, растущей политической, экономической, военной и технологической мощи Китая. Такое поведение вызывает серьезную озабоченность у альянса и всего международного сообщества», — говорится в совместном заявлении министров.

Американская и японская стороны сообщили о своём намерении «усилить сдерживание» Китая и расширить действие совместного военного договора в том числе и на космическое пространство.

Напомним, что США заявили об усилении своего военного присутствия в Японии для противостояния Китаю.