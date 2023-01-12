Санкт-Петербург, 12 января, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в одноэтажном складском здании в Калининском районе Санкт-Петербурга, огнем охвачено 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Сообщение о возгорании в доме по адресу: Свердловская набережная, дом 4, литер Б поступило в 02:51 по местному времени. Пожару присвоили второй ранг сложности. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в отдельно стоящем здании складского типа на территории бизнес-центра «Берег». Ему был присвоен первый (повышенный) ранг сложности. Огонь успел охватить 150 квадратных метров.