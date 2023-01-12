Токио, 12 января, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Потерявший ход из-за поломки винта эсминец японских ВМС «Инадзума» имеет трещины и вмятины в носовой части своего корпуса, 12 января передает телеканал NHK со ссылкой на представителей сил самообороны Японии.

skeeze Водолаз

Повреждения были обнаружены в ходе подводного осмотра. В сообщении говорится, что военные все больше склоняются к версии, что корабль налетел на объекты под водой.

Водолазы также подтвердили, что из сломанного винта эсминца продолжается утечка масла. Именно из-за нее судно пока не может быть отбуксировано и находится в море, в районе префектуры Ямагути. К месту инцидента направили буксир.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно объявил о том, что власти Японии предпринимают меры для скорейшей буксировки «Инадзумы», который сел на рифы в море и потерял ход.