Вашингтон, 12 января, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Причиной сбоя в системе оповещения пилотов, из-за которого были отложены или отменены тысячи внутренних пассажирских авиарейсов в США, мог стать повреждённый файл. Об этом 11 января сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в Twitter.

Компьютерный сбой

Как уточнил американский авиарегулятор, в результате предварительной работы по установлению причин выхода из строя системы оповещения пилотов был выявлен повреждённый файл в базе данных.

Версия о возможной кибератаке на систему оповещения на данный момент не получила никаких подтверждений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что выход из строя системы оповещения NOTAM, ответственной в США за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях, привёл к полному хаосу в гражданской авиации страны.