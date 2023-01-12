В США названа возможная причина сбоя в системе оповещения пилотов
В США не нашли доказательств кибератаки на систему оповещения пилотов
Вашингтон, 12 января, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Причиной сбоя в системе оповещения пилотов, из-за которого были отложены или отменены тысячи внутренних пассажирских авиарейсов в США, мог стать повреждённый файл. Об этом 11 января сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в Twitter.
Как уточнил американский авиарегулятор, в результате предварительной работы по установлению причин выхода из строя системы оповещения пилотов был выявлен повреждённый файл в базе данных.
Версия о возможной кибератаке на систему оповещения на данный момент не получила никаких подтверждений.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что выход из строя системы оповещения NOTAM, ответственной в США за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях, привёл к полному хаосу в гражданской авиации страны.