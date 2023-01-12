Лондон, 12 января, 2023, 04:27 — ИА Регнум. Ответственность за недавние инциденты с самолетами советского производства Ан-2 и Ан-26 в России лежит на Западе, который ввел антироссийские санкции, 11 января написал британский таблоид Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

9 января в Ненецком автономном округе произошла жесткая посадка Ан-2. По предварительным данным, причиной происшествия стало сильное обледенение.

Однако в Daily Mail считают, что инцидент стал следствием того, что из-за санкций Россия больше не может закупать комплектующие для самолетов у западных стран. По той же причине, как полагают авторы публикации, произошел инцидент с Ан-26, который летел из якутского села Маган в Магадан.

Кроме того, в издании напомнили о приостановке авиакомпанией «Якутия» полетов в поселок Тикси. По утверждениям авторов статьи, нехватка кондиционного авиатоплива, которой объясняется это решение, также была спровоцирована санкционными ограничениями.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября газета «Ведомости» написала о том, что два воздушных судна марки Superjet, принадлежащие авиакомпании «Якутия», разукомплектованы и непригодны для полетов, а их ремонт нельзя осуществить из-за санкций.