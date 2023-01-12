Лондон, 12 января, 2023, 04:37 — ИА Регнум. В возрасте 78 лет скончался легендарный британский рок-гитарист Джефф Бек, сообщает 11 января телеканал Sky News.

Simon Fernandez Джефф Бек

За свою шестидесятилетнюю музыкальную карьеру Бек восемь раз становился обладателем престижнейшей музыкальной премии «Грэмми» и ещё столько же раз номинировался на её получение.

Он дважды был включён в Зал всемирной славы рок-н-ролла. Газета Observer признала Бека самым выдающимся гитаристом мира, а журнал Rolling Stone внёс его в число пяти лучших гитаристов планеты.

По словам близких музыканта, он скончался после внезапного заражения бактериальным менингитом.