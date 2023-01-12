Вашингтон, 12 января, 2023, 03:56 — ИА Регнум. Несколько типов российских гиперзвуковых ракет наводят ужас на США, написал в своей статье для издания Popular Mechanics обозреватель Луи Маззанти.

Гиперзвуковая ракета «Циркон»

Он напомнил, что эти вооружения имеют хорошую маневренность и могут развивать скорость до 10 единиц маха. Эксперт считает, что наибольший страх вызывают гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые способны обходить все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Маззанти отметил, что Пентагон уже признал их невероятную эффективность. Кроме того, автор статьи отметил, что первым в мире оружием, которое может достичь гиперзвуковой скорости с помощью собственного двигателя, стала ракета «Циркон».

Специалист также указал на характеристики межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат», которая способна преодолевать 18 тысяч км и нести гиперзвуковой управляемый блок «Авангард».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября глава Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь заявил, что в России началось серийное производство ракеты «Сармат». 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что в стране российские военные приступили к развертыванию ракеты «Сармат».